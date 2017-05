Officieel: Sparta verlengt met 'enorme waarde'

Sparta Rotterdam en Michel Breuer blijven aan elkaar verbonden. Enkele dagen na het veiligstellen van de Eredivisie-status zijn beide partijen een nieuw contract overeengekomen, zo meldt de club.



De 32-jarige Breuer speelde dit seizoen 32 competitieduels voor de Kasteelheren en liet al eerder weten graag te willen blijven voetballen. Sparta gunt hem die kans dus ook. "Michel heeft dit seizoen bewezen van enorme waarde te zijn", stelt hoofdtrainer Alex Pastoor op de clubwebsite.



"In de eerste plaats binnen de lijnen, maar ook daarbuiten is hij erin geslaagd zijn stempel te drukken. We zijn dus uiteraard erg blij dat we ook het volgende Eredivisie-seizoen met hem in gaan", aldus Pastoor. Breuer kwam eerder uit voor Excelsior, sc Heerenveen en NEC.