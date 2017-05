'Denk niet dat hij na de zomer nog bij Chelsea speelt'

Eden Hazard was dit seizoen opnieuw van vitaal belang voor Chelsea en had een gigantisch aandeel in het behalen van de titel. Zijn uitstekende prestaties hebben ertoe geleid dat Real Madrid de voorbije maanden nadrukkelijk aan zijn mouw trekt.



En in Engeland zijn ze blijkbaar toch niet al te optimistisch over de kans dat Chelsea hem zal kunnen houden. "Ik verwacht niet dat we hem nog in een shirt van Chelsea zullen zien", stelt analist Danny Murphy in Match of the Day. "Je hoort wat ze in Madrid zeggen, je hoort wat Hazard zegt - een transfer lijkt onafwendbaar."



"Het lijkt erop dat iedereen dat verlangen heeft om voor Barça of Real te spelen, als zij aankloppen kan je die spelers niet tegenhouden. We zullen moeten afwachten, maar Chelsea wacht een moeilijke zomer als hij vertrekt. Hazard is voor mij de gamechanger, de ster van het elftal. In al de grote wedstrijden die ik gezien heb was hij het verschil tussen een gelijkspel en een overwinning."