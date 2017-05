'Van Persie wil Champions League in met Feyenoord'

Feyenoord speelt in het aankomende seizoen Champions League-voetbal en dat is mogelijk goed nieuws wat betreft een dealtje met aanvaller Robin van Persie. De Turkse media, die doorgaans niet zo heel betrouwbaar zijn, stellen dat de Rotterdammer achter de schermen aangegeven heeft dat hij na de zomer in het shirt van Feyenoord wil spelen.



Diverse Turkse media, waaronder bijvoorbeeld AMK Spor en Sabah, melden dat Kees Vos, de zaakwaarnemer van de oud-speler van onder meer Manchester United en Arsenal, onlangs een aantal lucratieve aanbiedingen binnen heeft gekregen voor zijn cliënt uit Indonesië, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Dit zou hij vervolgens naar Van Persie gecommuniceerd hebben, maar de Oranje-topscorer aller tijden heeft naar verluidt geantwoord dat hij per se naar Feyenoord wil.



Van Persie staat bij zijn huidige club Fenerbahçe op de loonlijst voor zes miljoen euro per jaar en de Turken willen van deze kostenpost af. Momenteel zijn de beide partijen volgens de Turkse media in onderhandeling over een mogelijke afkoopsom van vier miljoen euro. Bereikt Van Persie een akkoord met Fenerbahçe, dan ligt de weg naar Feyenoord open.