'AZ moet elk jaar zijn beste spelers verkopen'

Trainer John van den Brom ligt al een tijdje onder vuur in het AFAS Stadion bij AZ. De Alkmaarders draaiden aan het einde van de competitie een bijzonder slechte serie en verloren ook de finale om de KNVB-beker. Oud-coach Co Adriaanse neemt het op voor Van den Brom.



Voor de camera's van RTV Noord-Holland zegt Adriaanse: "AZ is gedwongen om elk jaar de beste spelers te verkopen. Dus elk jaar doen ze uitverkoop en wordt je team minder. Door creatieve scouting en een goede technisch directeur weten ze nieuwe talenten aan te trekken, maar die zijn altijd minder dan de spelers die weggegaan zijn. Het is hartstikke moeilijk voor een trainer om daar weer een team van te smeden en de verwachtingen waar te maken. Want hij moet het net zo goed als vorig jaar doen. Terwijl hij gewoon minder materiaal heeft. Dat moet hij voortdurend maar uit blijven dragen."



De oud-oefenmeester besluit: "In augustus doe je dat wel, als je kritiek krijgt en nog meer kritiek krijgt, maar in maart durf je het niet meer te zeggen. Hij verschuilt zich, zegt men dan. Maar het is wel de werkelijkheid."