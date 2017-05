Messi stelt twee opvallende Ajax-shirts tentoon

Superster Lionel Messi van FC Barcelona wordt bijzonder vaak om zijn shirt gevraagd: soms gebeurt dat zelfs al in de rust. Zelf hecht de Argentijn echter ook wel wat waarde aan het 'shirtjeruilen', want in zijn huis heeft hij een behoorlijk mooie collectie aangelegd. De oplettende kijker ziet twee opvallende Ajax-tenues: dat van Nicolai Boilesen (linksonder) en dat van Jaïro Riedewald (midden onder).



De twee (oud-)Ajacieden bevinden zich in goed gezelschap, want andere shirtjes die we zien behoren toe aan onder meer Francesco Totti, Iker Casillas, Gerard Piqué, Sergio Agüero, Raúl, Yaya Touré en Ezequiel Lavezzi.