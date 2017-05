Tip voor Bosz: "Laat die gasten aan iets anders denken"

De Eredivisie-topclub Ajax heeft toch een bijzonder lang en slopend seizoen achter de rug. Er wacht echter een belangrijk toetje voor de Amsterdammers: de Europa League-finale tegen Manchester United. Oud-trainer Gerard van der Lem zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de selectie van Ajax zijn zinnen eerst even moet verzetten.



Hij komt op de proppen met een tip voor coach Peter Bosz. "Eerst even de tijd om wat gas terug te nemen. Rust is ook training, hè. Ontspannen, laat die gasten even aan iets anders denken. En dan langzaam de intensiteit opbouwen. Maar niet te gek hoor. Het is vooral onderhouden. Conditie kweek je niet in de laatste week van het jaar."



Van der Lem stelt dat het neer gaat komen op tactisch trainen en details. "Zeker omdat Mourinho (trainer van Manchester United) een uitgenaste klant is. In de kamertjes bij Ajax gaat het nu al over: hoe wisselt hij aanvallend, hoe verdedigend. Elk detail is van belang."