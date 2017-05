'Clubs staan open voor ingrijpende Eredivisie-aanpassing'

In het aankomende seizoen krijgen we nog gewoon te maken met de oude vertrouwde Eredivisie-opzet, maar vanaf het voetbaljaar 2018-2019 gaat er hoogstwaarschijnlijk behoorlijk wat veranderen. De Telegraaf meldt namelijk dat de diverse Eredivisie-clubs openstaan voor een ingrijpende aanpassing.



De krant meldt op dinsdagmorgen: "Clubs in het betaalde voetbal staan open voor een nieuwe competitie-opzet met 16 clubs in de Eredivisie en 18 in de Jupiler League. Morgen hopen de profclubs een afgerond voorstel vanaf het seizoen 2018-2019 te kunnen presenteren, dat vervolgens in de voorjaarsvergadering van de KNVB aangenomen moet worden. Alles onder voorbehoud van overeenstemming tussen de clubs over de financiële voorwaarden van de nieuwe opzet van de Eredivisie en Jupiler League met maximaal drie tweede elftallen van clubs uit de Eredivisie."



Het medium gaan verder: "Als vangnet krijgt iedere gedegradeerde club een garantiebedrag opgehoest door de andere clubs om financieel niet onderuit te gaan na degradatie. Hetzelfde gaat gelden voor clubs die uit de Jupiler League degraderen naar de Tweede Divisie. Daarboven op komt een variabele solidariteitsbijdrage vanuit de inkomsten van clubs uit de groepsfase van de Champions League en Europa League. Een handreiking van de topclubs aan de kleinere clubs."