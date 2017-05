Jörgensen veegt vloer aan met Eredivisie: "Shitwedstrijden"

Spits Nicolai Jörgensen heeft een geweldig seizoen achter de rug bij Feyenoord. De Deen kwam voor een vrij gering bedrag over van FC Kopenhagen naar De Kuip en heeft zich gekroond tot Eredivisie-topscorer. Toch is hij bijzonder kritisch op de Nederlandse competitie en dat heeft alles te maken met de diverse kunstgrasvelden.



In gesprek met De Telegraaf zegt hij: "Dat verschrikkelijke kunstgras bij al die clubs in de Eredivisie. Het is allemaal plastic shit. Ja sorry hoor, het moet eruit. Het heeft allemaal niks met topvoetbal te maken. Neem die wedstrijd bij Excelsior, ze besproeien het niet eens. Waar gaat dat over op het hoogste profniveau?"



Jörgensen geeft toe dat hij ergernis heeft gekend na alle wedstrijden die hij op de plastic ondergrond heeft gespeeld, maar vooral in de week na Excelsior-uit. "Ik besloot er toen niks over te zeggen, omdat je met geen enkel excuus aan moet komen als je 3-0 verliest. Maar als wij dit seizoen alle wedstrijden op normaal gras hadden gespeeld, zou elke shitwedstrijd die we nu achter de rug hebben heel anders zijn geweest." Wel wil hij graag bij Feyenoord blijven: "Op dit moment ben ik bij Feyenoord de gelukkigste man van de wereld en kan ik alleen maar denken aan het feit dat ik na de zomer in de Champions League mag uitkomen."