'Twente praat over breuk: Go Ahead wil toeslaan'

Tim Hölscher lijkt na de zomerstop zijn kunsten te mogen vertonen in de Jupiler League. De 22-jarige middenvelder is met FC Twente in gesprek over contractontbinding en Go Ahead Eagles wil toeslaan.



Hölscher stond jaren geleden bekend als een groot talent en kon onder voorzitter Joop Munsterman rekenen op een lucratief contract. Zijn ontwikkeling stagneerde echter en ook een uitleenperiode aan FC Chemnitzer hielp hem niet. Nu lijken beide partijen aan te sturen op een definitieve breuk.



Go Ahead Eagles wil hem deze zomer binnenhalen, maar is volgens De Stentor 'afhankelijk' van de afwikkeling tussen FC Twente en Hölscher zelf. Met de Deventenaren heeft de aanvallende middenvelder al gesproken over een toekomst in De Adelaarshorst.



De Deventenaren zijn gedegradeerd uit de Eredivisie en raken deze zomer veel spelers kwijt. Met Hölscher wil de club de wederopbouw inzetten.