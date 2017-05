"Dán kan hij van grote waarde zijn voor Ajax"

Klaas-Jan Huntelaar heeft dit weekeinde officieel afscheid genomen van Schalke 04. Ajax is vaak genoemd als zijn nieuwe club, maar of de comeback er echt komt deze zomer is onzeker.



Met Kasper Dolberg in de gelederen blijft de vraag in hoeverre Huntelaar nodig is. "Dan moet hij accepteren dat hij niet meer de eerste spits is. Als Dolberg blijft, is het gek om dat te denken. Dat is wel bepalend in het verhaal", aldus Sjoerd Mossou in het FOX Sports-programma Natafelen.



"Je moet zorgen dat je twee spitsen hebt. Maar als hij zich kan schikken in de rol van tweede spits, dan denk ik dat hij van grote waarde kan zijn voor Ajax", meent Mossou. Martijn Krabbendam noemt dat 'niet zijn beste karaktereigenschap'. "Hij had ook moeite om achter Van Persie (bij Oranje, red.) tweede spits te zijn."



Krabbendam besluit: Het zit toch een beetje in zijn karakter, terecht ook. Als je voetballer bent, wil je natuurlijk spelen. Ik denk dat als hij teruggaat van Schalke naar Ajax, dat hij vindt dat hij de eerste spits moet worden."