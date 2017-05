Versterking Feyenoord nodig: "Sowieso in elke linie"

Feyenoord is kampioen van Nederland en kan zich opmaken voor de miljoenen uit de Champions League. Financieel is dat een prachtige bonus, maar de sportieve vraag komt ook omhoog.



"Feyenoord is echt niet zo’n denderende ploeg", stelt Valentijn Driessen van De Telegraaf in het FOX Sports-programma Natafelen. De journalist doet een oproep aan de Rotterdamse leiding. "Je moet gewoon nieuw bloed dat elftal in pompen."



Martijn Krabbendam deelt die visie. "Het is wel duidelijk dat er wat bij moet komen. Sowieso in elke linie. Feyenoord moet een speler verkopen omdat ze anders dreigen op een negatief saldo uit te komen. Je moet sowieso je elftal verversen", aldus de clubwatcher van Voetbal International.



Krabbendam rekent op basis van historie niet op enorme inkomsten uit transfers. "Feyenoord verkoopt altijd minder dan Ajax."