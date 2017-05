"Honderd procent zeker? Alleen een uitzondering voor Barça"

Ron Jans heeft zijn baan als KNVB-docent afgezegd. Het is nog onduidelijk wat de trainer van PEC Zwolle na dit seizoen gaat ondernemen, maar een andere club is zo goed als uitgesloten.



Op dit moment kan Jans zijn toekomstplaatje nog niet onthullen. "Dat is nog steeds niet allemaal duidelijk, maar ik ga wel heel veel doen. Ik ben alleen geen clubtrainer volgend jaar", zo laat de oefenmeester weten aan FOX Sports.



"Honderd procent zeker? Ik heb alleen een uitzondering gemaakt voor FC Barcelona, al is het als zesde assistent-trainer", aldus Jans met een kwinkslag. "Maar het is 99,9 procent zeker dat ik volgend seizoen geen clubtrainer ben. Ik kijk er wel naar uit om eens te ondervinden hoe dat is."





