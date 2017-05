Pluim na kampioensfeest: "Hadden daarvoor getekend"

Na de 3-0 nederlaag bij Excelsior ging het nog mis in Rotterdam, maar het kampioensfeest heeft geen noemenswaardige incidenten opgeleverd. Korpschef Frank Paauw is dan ook content.



Zowel rond de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1) als de huldiging op de Coolsingel bleef het relatief rustig. "Politiemensen en fans gingen heel relaxed met elkaar om. Er werden zelfs selfies gemaakt met agenten", laat Paauw weten aan RTV Rijnmond. "Over twee dagen genomen is het heel goed gegaan."



Paauw vervolgt: "Er zijn ook wel verbeterpunten, die zullen we bij de evaluatie bespreken. Maar zoals we dit nu hebben aangepakt, denk ik dat we dat goed gedaan hebben." Op een mensenmassa van 140.000 man zijn enkele tientallen arrestaties verricht. "Als we van te voren deze cijfers hadden gezien, hadden we daarvoor getekend."