'Castaignos na flopjaar al op weg naar Portugese uitgang'

Sporting Portugal dreigt Luc Castaignos al na één jaar af te schrijven. De 24-jarige aanvaller voelt zich niet op zijn gemak in Lissabon en een zomers vertrek is daardoor zeer reëel, zo meldt A Bola.



Castaignos werd afgelopen zomer nog voor tweeënhalf miljoen euro gekocht van het Duitse Eintracht Frankfurt, maar coach Jorge Jesús zag het niet in hem zitten. Waar landgenoot Bas Dost aan de lopende band scoorde, daar kwam hij niet verder dan dertien duels (nul doelpunten).



Castaignos is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord, dat hem al snel doorverkocht aan Internazionale. Via FC Twente en Eintracht Frankfurt kwam hij vorig jaar zomer terecht in Lissabon. Zijn verbintenis met Sporting Portugal loopt overigens nog twee jaar door.