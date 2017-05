Memphis wint in debuutjaar Lyon direct een trofee

Memphis Depay speelt pas sinds januari voor het Franse Olympique Lyon, maar komt nu al in aanmerking voor een mooie prijs. De oud-PSV'er is namelijk genomineerd in de verkiezing van doelpunt van het jaar.



Op 12 maart wist Memphis twee doelpunten te maken in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Toulouse. Vooral zijn tweede doelpunt, een magistrale lob vanuit de middencirkel, maakte indruk. De van Manchester United afkomstige buitenspeler komt daarmee in aanmerking voor deze trofee.



Memphis heeft concurrentie van Ryad Boudebouz (Montpellier), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marseille) en Diego Rolán (Bordeaux). Voetbalsupporters kunnen online stemmen en komende maandag wordt op het Franse voetbalgala de winnaar gekroond.



Update 22:11 uur

Memphis Depay heeft de trofee daadwerkelijk in ontvangst mogen nemen tijdens het Franse voetbalgala. Met 42 procent van de stemmen is zijn wondergoal verkozen tot nummer één.