Jans zwaait in Zwolle af met dubbele onderscheiding

Ron Jans is maandagavond benoemd tot erelid van PEC Zwolle en heeft ook de erepenning van de stad gekregen. Bij een businessclubavond werd de trainer in het zonnetje gezet vanwege zijn aanstaande afscheid.



Jans won de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal in 2014, waarna de ploeg ook in Europa actief was. Als dank hiervoor is hij benoemd tot zesde erelid van de Zwollenaren. Henk Timmer, Henk Zwijnenberg, Loek Hermans, Gaston Sporre en Ronald van Vliet gingen hem voor.



Burgemeester Henk Jan Meijer deelde hem de zilveren erepenning uit. "Een man met humor, toegankelijk, dichtbij Zwolle en de Zwollenaren", zo citeert RTV Oost de toelichting. "Hij heeft PEC Zwolle geleid naar mooie sportieve prestaties die een grote uitstraling hebben op Zwolle en de regio."



Jans gaat na dit seizoen een sabbaticaljaar aan. De oefenmeester zou eigenlijk aan de slag gaan als KNVB-docent, maar zag alsnog af van deze baan na het vertrek van Leon Vlemmings naar Go Ahead Eagles.