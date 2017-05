Feyenoord wint nóg een klassement, Ajax tweede

Feyenoord heeft niet alleen op sportief gebied een topseizoen gedraaid. Dankzij het trouwe Legioen zijn de Rotterdammers op plek één geëindigd in het uitsupportersklassement van de Eredivisie.



Feyenoord nam gemiddeld 843 supporters mee naar uitduels en dat is voldoende om het klassement van AwayDays NL te winnen. Ajax eindigt op plek twee met 770 gemiddeld, waar PSV ook hier plek drie bezet met 657. Overigens zijn boycots en verboden uitduels, zoals de Klassiekers, niet meegerekend.



FC Twente is de nummer vier met 604, waarna Willem II met 404 op plek vijf volgt. Opvallend: beide bekerfinalisten, AZ en Vitesse, eindigen hier onder de streep. Excelsior is de hekkensluiter met een gemiddelde van 126.





Hier is 'ie dan: Het overzicht met de gemiddelde uitsupportersaantallen van het Eredivisie-seizoen 2016/2017! pic.twitter.com/oDxBthvBOw — Awaydays NL (@AwaydaysNL) May 15, 2017