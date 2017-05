Feyenoord maakt indruk: "Het is bijna een religie"

Na achttien jaar mag Feyenoord zich eindelijk weer kampioen van Nederland noemen. Dit succes werd zowel zondag als maandag uitbundig gevierd in Rotterdam, wat ook de mannen van Voetbal Inside zeer waarderen.



"Het is bijna een religie, Feyenoord", oordeelde Johan Derksen. De analist is zelf niet zo van dergelijke emotie, maar genoot desondanks volop. "Dit is niet normaal zoals een club kampioen wordt. Dit is zo massaal. Mensen huilen van vreugde, ik kan het me absoluut niet voorstellen. Maar het is niet gespeeld."



"Het is echt een soort religie voor die mensen", aldus Derksen, die net als tafelgenoot René van der Gijp vooral van de sfeer genoot. Al helemaal omdat er op beide dagen relatief weinig gebeurde. "Het is fantastisch gegaan. Ik gun iedereen een fantastisch feest."