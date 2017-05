"Een mooier afscheid dan dit kan Kuyt niet krijgen"

Met zijn hattrick in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1) heeft Feyenoord-aanvoerder Dirk Kuyt een plek in de geschiedenisboeken veroverd. Volgens Johan Derksen is dat het perfecte moment om af te zwaaien.



"Ik wil hem niet adviseren, maar een mooier afscheid dan dit kan hij niet krijgen", aldus Derksen in Voetbal Inside. "Dirk weet dat hij volgend jaar, net als dit seizoen, geen basisspeler zal zijn bij Feyenoord. Financieel gezien hoeft hij het niet meer te doen. Bij Feyenoord hebben ze van nog wel een functie voor hem."



In het praatprogramma vervolgde Derksen: "Als hij nog graag iedere week wil blijven voetballen, moet hij naar Sparta of ADO Den Haag gaan. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Een mooier afscheid dan dit, met het kampioenschap en drie doelpunten in de kampioenswedstrijd, kan je je als voetballer niet wensen."