Van Hooijdonk tipt Feyenoord: "Helemaal niet zo sterk"

Pierre van Hooijdonk heeft genoten van de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo. De oud-spits is blij dat er eindelijk weer een kampioenschap op de erelijst prijkt.



"Ik vond het mooi om de emotie en de blijdschap te zien", zo laat Van Hooijdonk weten aan Voetbal Inside. "Veel mensen bij Feyenoord hebben ook lastige tijden gekend en ze kunnen die nu afsluiten met dit eerste kampioenschap in achttien jaar."



Tegelijkertijd is Van Hooijdonk ook kritisch. "Het is nu aan Van Geel om de bank, die in het begin van het seizoen nog geroemd werd, grondig te gaan vernieuwen. Want die is helemaal niet zo sterk gebleken. Op die bank zitten de dure krachten: aan Vejinovic, Tapia en Basacikoglu heeft Feyenoord dit seizoen niks gehad."



De analist vervolgt: "Ik twijfel of het team dat er nu staat dezelfde prestatie nogmaals kan uitvoeren. Er zit geen rek in dit elftal, dus dan moet je maar rek gaan halen."