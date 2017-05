NEC-doelwit: "Weet dat ik op een lijst sta"

NEC overweegt Robbie Alflen aan te stellen als de nieuwe hoofdtrainer. De 49-jarige Utrechtenaar is op dit moment nog als assistent werkzaam bij Heracles Almelo, maar is een serieuze kandidaat.



"Ik weet dat ik op een lijst sta", aldus Alflen, die tegenover De Gelderlander weerspreekt dat er al gesprekken lopen. "Nee. En dat is logisch gezien de situatie waarin zij zitten. Voor NEC is het denk ik beter alleen de komende wedstrijden aan het hoofd te hebben."



Ron de Groot is op dit moment als interim-trainer actief bij NEC, maar hij volgt Peter Hyballa niet permanent op. "Ik ambieer dat niet. Sowieso hier bij NEC niet. Waarom niet? Omdat ik Nijmegenaar ben", zo laat hij weten aan FOX Sports. Of hij kandidaat af is? "Zeer zeker, ja."



NEC moet zich via de play-offs veilig proberen te spelen.