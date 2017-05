Ajacied dolt met Feyenoorder: "Zei dat hij niet zo moest zeuren"

Ajax won gisteren vrij simpel met 1-3 bij Willem II, ondanks het tegendoelpunt van uitgerekend Feyenoorder Jari Schuurman. Tijdens het duel werd laatstgenoemde nog meermaals 'gedold' door opponent Frenkie de Jong.



"In het veld liepen we af en toe wel te dollen met elkaar. Dan zei ik dat hij niet zo moest zeuren tegen de scheidsrechter. 'Gewoon doorlopen!', riep ik dan voor de gein. Hij kon het goed hebben, want hij scoorde ook nog de 1-3. Dat is alleen maar mooi voor hem", vertelt De Jong op de clubwebsite van Ajax.



Na afloop heersten gemengde gevoelens. "Het is leuk om na afloop shirtjes met elkaar te wisselen. Jari was blij met de titel van Feyenoord, want hij staat daar onder contract, dat is logisch. Maar nee, ik heb hem niet gefeliciteerd met het kampioenschap van Feyenoord.."