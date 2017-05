Botteghin over Coolsingel: "Lijkt wel op Zuid-Amerika"

Vandaag werd het kampioenschap van Feyenoord verder gevierd, met een huldiging op de Coolsingel. Mandekker Eric Botteghin genoot zichtbaar.



"Het lijkt wel of we in Zuid-Amerika zijn! Het is zo ongelooflijk mooi om te zien hoe blij de mensen zijn. Zelfs vanaf het balkon zag ik een paar fans huilen van geluk. Ook vanuit Brazilië heb ik ongelooflijk veel reacties gehad, de wedstrijd tegen Heracles was daar zelfs live op televisie. Net op het bordes heb ik via Facebook Live mijn familie en vrienden in Brazilië mee laten genieten", aldus Botteghin tegenover Metronieuws.



De Braziliaan feestte gisteren niet volle bak op het schip ss in Rotterdam. "Ik ging om half 1 al naar huis, omdat ik ongelooflijk moe was. De druk, de ontlading, het feest; het was allemaal niet niks. Veel jongens gaan vanavond samen op stap, maar ik sla even over, haha. Maar dat wil niet zeggen dat ik minder geniet!"