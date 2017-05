Man van negen Eredivisie-goals overweegt serieus transfer

Hij kende een seizoen met hoge ups en lage downs. Mike Havenaar was bijvoorbeeld wekenlang absent vanwege een nare virusinfectie, maar de laatste weken herpakte hij zich met enkele goals.



Nu lonkt mogelijk een transfer. Zijn contract bij ADO Den Haag loopt nog een jaar door, maar omdat hij een grootverdiener is kan een vertrek niet uitgesloten worden. "Als ik tevreden ben, zou ik kunnen blijven. Ik weet echt nog niet wat ik ga doen", reageert Havenaar bij Omroep West.



Over vijf dagen wordt Havenaar 30. In de nabije toekomst wil hij nog terugkeren in Japan. "Ik was van plan om ongeveer tot mijn 31e in Europa te blijven. In Japan liggen mijn roots. Daar wonen mijn vrienden en daar wil ik leven na mijn voetballoopbaan", aldus de spits, die dit seizoen tot 9 goals in 28 optredens kwam in de Eredivisie. In Nederland speelde hij eerder ook al voor Vitesse.