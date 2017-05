Enorme ommekeer in soap rond ADO-steunpilaar: Toch te behouden?

Al een tijdje ging men er bij ADO Den Haag vanuit dat hij na dit seizoen zou vertrekken. Het aflopende contract van Wilfried Kanon verlengen, dat was gezien de minimale salariseis voor spelers van buiten de Europese Unie, een utopie.



Maar mogelijk is er nu toch een opening gevonden. Kanon zelf geeft verlenging nog een kans. Hij hoopt snel duidelijkheid te hebben. "De komende dagen. Misschien maandag wel zelfs. Er moet snel duidelijkheid gaan komen nu. Voordat ik met Ivoorkust ga spelen wil ik eigenlijk wel weten wat er gaat gebeuren. Dat is 25 mei", stelt de linker verdediger in gesprek met Omroep West.



Gisteren scoorde Kanon nog tijdens de 4-1 zege op Excelsior, en misschien dus ook zijn afscheidsduel. "Het is lekker. Ik ben er blij mee en het is mooi om het zo af te sluiten." Voelde het als een afscheidsduel voor de Ivoriaan? "Eigenlijk weet ik het nog niet. Ik moet nog met de club praten en wacht af wat het aanbod is. Ik wil wel zeggen dat ik heel blij en trots ben dat ik voor deze club heb mogen spelen."





Speelde Kanon vandaag zijn laatste wedstrijd voor #ADO? Hij wil zelf blijven en achter de schermen werkt de club aan een contractverlenging. pic.twitter.com/gh4Wgu7xiU — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) 14 mei 2017