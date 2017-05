"Deze actie was bewijs van pure minachting richting de fans.."

Hij wordt aan eigenlijk alle drie de topclubs uit de Eredivisie gelinkt, maar het gedrag van Sam Larsson haalt in negatieve zin ook nog wel eens de headlines. Gisteren maakte hij bij sc Heerenveen tegen NEC (0-2 nederlaag) wederom een erg matige indruk.



"Speelde Heerenveen dit seizoen wel op het scherpst van de snede? De spelers zullen zeggen van ja, maar de supporters zullen hun twijfels hebben", stelt Friesch Dagblad-journalist Edward Jorna in zijn relaas.



"Sommige spelers zal dat laatste trouwens worst zijn. Dat Sam Larsson gistermiddag bij een 0-1 achterstand een voorzet achter het standbeen gaf, was een bewijs van pure minachting richting de fans."



Het viel Jorna op dat het publiek eigenlijk maar twee keer op de banken stond gisteren: toen lieveling Henk Veerman de dug-out voor het eerst uitkwam, en toen hij daadwerkelijk inviel. "Maar de Volendammer mist ook het brille van begin dit seizoen.."