Uitgerekend op Moederdag viert emotionele Vilhena groot feest

Het waren ongelooflijke maanden voor Tonny Vilhena. Sportief gezien ging het enorm goed, op persoonlijk gebied kreeg hij met het overlijden van zijn moeder een gigantische klap te verwerken.



De middenvelder van kampioen Feyenoord draagt zijn titel dan ook graag op aan zijn moeder. In het bijzonder vandaag, op Moederdag. Vilhena viert feest met zijn moeder in gedachte.



"Ik heb haar beloofd dat we het kampioenschap binnen zouden halen. Dat hebben we gedaan en ik denk dat ze van boven gewoon heel trots is", vertelt Vilhena voor de camera van RTV Rijnmond. "Het maakt me alleen maar sterker."





De gedachten van Tonny Vilhena gingen op Moederdag uit naar zijn overleden moeder. pic.twitter.com/i3u88o2dNV — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) 15 mei 2017