Ajax genoemd als optie: "Er wordt zoveel geroepen"

Robbin Ruiter staat na vijf seizoenen FC Utrecht open voor een nieuwe club in binnen- of buitenland. Daarbij is ook Ajax geopperd als nieuwe werkgever.



Ajax zou Ruiter willen aantrekken als concurrent voor André Onana, maar stelt de dertigjarige keeper in gesprek met RTV Utrecht: "Er wordt zoveel geroepen. Als ik overal naartoe was gegaan, was ik clubhopper geweest en had ik in alle landen gezeten."



Ruiter maakte zondag uit bij AZ (2-3 winst) zijn rentree na maanden blessureleed en een tijdje op de bank. "Het is een moeilijke tijd geweest en natuurlijk hoop je op meer speeltijd, maar ik ben ook niet achterlijk. Je ziet dat het elftal gewoon staat. Begrijpelijk dat dit niet zo snel meer gaat veranderen."



De sluitpost is de Domstedelingen dankbaar, maar gokt nu op 'een nieuwe uitdaging'. Concrete aanbiedingen heeft hij nog niet. "Maar dat komt wel goed. Laat dat maar aan mijn zaakwaarnemer over."