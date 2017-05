Bilal legt Ajax-teksten uit: "Nog een appeltje te schillen"

Bilal Basacikoglu heeft het kampioensfeest van Feyenoord een opvallende wending gegeven door 'helemaal niets in Amsterdam!' te scanderen. Volgens de vleugelaanvaller was dit een reactie op de Amsterdamse houding.



"Ze hebben daar heel veel gezegd, dus er was nog een appeltje te schillen", legt Basacikoglu uit in gesprek met Voetbal Inside. Ajax is echter nog in de race voor een grotere hoofdprijs. "De Europa League is hun eigen ding, maar wij hebben de landstitel in ieder geval gepakt."



Basacikoglu mocht in de kampioenswedstrijd na twee maanden blessureleed invallen. "Het was top om er weer bij te zijn. Ik heb het vorig jaar meegemaakt met de beker, maar iedereen weet dat de landstitel andere koek is. Je hoort het waarschijnlijk aan mijn stem: het was fantastisch. Vanavond gaat het dak eraf."