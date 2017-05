Zware klus voor FC Twente: "Zien of dat gaat lukken"

René Hake hoopt deze zomer op meerdere aanwinsten voor FC Twente. Eenvoudiger dan gedacht kwamen de Tukkers het seizoen door, maar deze zomer zullen opnieuw verschillende spelers de uitgang nemen.



"We moeten zorgen dat we kwalitatief goede spelers aan onze selectie kunnen toevoegen", stelt Hake in gesprek met FOX Sports. "We hebben inderdaad een aantal huurlingen. Maar als je onze selectie goed bestudeert, hebben we genoeg spelers onder contract staan in de verdediging en op het middenveld."



"Maar goed, er zullen zeker spelers bij moeten en het liefst dusdanige spelers die het niveau omhoog gaan halen. We zullen zien of dat gaat lukken. De portemonnee: daar ga ik niet over, dus dan moet je misschien Van Halst of Velderman aan de mouw trekken", aldus de trainer van FC Twente.