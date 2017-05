Kuyt kent keuze al: "Snel met Feyenoord om tafel"

Dirk Kuyt maakte scepsis los met zijn comeback bij Feyenoord, maar na het binnenhalen van de KNVB Beker en de landstitel is zijn beslissing perfect uitgepakt. De vraag is of er een derde seizoen volgt.



Kuyt heeft een aflopend contract bij de nieuwe landskampioen en zal dus binnenkort de knoop moeten doorhakken. "Ik ga snel met Feyenoord om tafel. Geen probleem. Feyenoord is sowieso mijn club, dat zal nooit verdwijnen", zo liet de bijna 37-jarige routinier weten aan de NOS.



Zelf is de middenvelder annex aanvaller er al uit, maar hij wil zijn beslissing eerst intern bespreken. Na het kampioensfeest uiteraard. "Eerst genieten. De stad is letterlijk uitverkocht. Dit is heel bijzonder om mee te maken. Eindelijk is de schaal terug."