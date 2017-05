Primeur voor 'Gio': "Dit is wel anders. Alles klopt"

Giovanni van Bronckhorst werd meerdere malen kampioen in het buitenland, maar pas zondag voor de eerste keer in eigen land. De Feyenoord-trainer is dan ook dolgelukkig.



"Eindelijk", beaamt Van Bronckhorst in gesprek met de NOS. "Als speler is het nooit gelukt om kampioen van Nederland te worden, dat ben ik nu als trainer wel en daar ben ik heel trots op. Het is echt een fantastisch jaar geweest."



Als speler werd hij kampioen in Engeland (één keer), Spanje en Schotland (elk twee keer), maar nu mocht hij dus genieten van een volle Coolsingel. "Ik heb een aantal keer hier gestaan als bekerkampioen, maar dit is wel anders. Alles klopt. De stad is rustig, het weer is mooi en het kampioenschap is speciaal. Alles bij elkaar opgeteld: geweldig."