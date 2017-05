Update: PSV heeft teleurstellend nieuws voor supporters

PSV wordt al een paar jaar in verband gebracht met buitenspeler Hirving Lozano van het Mexicaanse Pachuca CF. Nu lijkt zijn komst dichterbij te zijn dan ooit, want volgens het Eindhovens Dagblad heeft de peperdure aanvaller groen licht gegeven voor een transfer naar het Philips Stadion.



Lozano zou overtuigd zijn geraakt door de vele verhalen van zijn medespelers in het Mexicaanse nationale team Hectór Moreno en Andrés Guardado. Naar verluidt praat dit tweetal al een tijdje in op hun talentvolle teamgenoot en weet die laatste het nu zeker: hij wil naar PSV vertrekken. De overstap van Pachuca naar Eindhoven kent echter nog bijzonder veel haken en ogen.



Lozano moet namelijk liefst vijftien miljoen euro opleveren en dat bedrag kan PSV gewoonweg niet betalen. Daarom zijn de Eindhovenaren, zoals eerder gemeld, op zoek naar een kapitaalkrachtige club voor een dealtje. Gedacht moet worden aan eenzelfde soort constructie als bij de komst van de Braziliaanse centrumverdediger Alex naar het Philips Stadion, die gekocht werd door Chelsea maar vervolgens voor PSV mocht uitkomen. Pas als een dergelijke ploeg gevonden wordt, kan technisch manager Marcel Brands zakendoen. Eerder werd Lozano nog in verband gebracht met Ajax, dat David Neres van Sao Paolo haalde.



Update, 12.57 uur:



PSV ontkent in gesprek met Voetbal International dat Lozano in beeld is. Sterker nog, de Eindhovenaren zetten een streep door zijn naam. Hij is te duur.





#PSV zet streep door naam Hirving Lozano als mogelijke nieuwe vleugelspeler, wegens te duur. Straks meer op vi.nl — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) 15 mei 2017