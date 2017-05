Feyenoord geniet: "Eerst een week in een bad met bier liggen"

Feyenoord-directeur Martin van Geel lag de laatste jaren geregeld onder vuur, maar zag zijn ploeg zondagmiddag kampioen van Nederland worden. Dat doet hem dan ook goed.



"Als het slecht gaat, wordt er naar de directie gewezen. Als het goed gaat, krijgen anderen lof. Maar kritiek hoort erbij. Gelukkig kan ik er steeds beter tegen. Nu gaan we in ieder geval eerst een week in een bad met bier liggen. Daarna gaan we weer naar volgend seizoen kijken", aldus Van Geel in gesprek met FOX Sports.



De technisch directeur blikte stiekem toch even vooruit. "Met het geld van de Champions League kan de club aan een aantal zaken gaan werken. Afgelopen week hebben we met Feyenoord City een fantastisch signaal gekregen. In 2022 of 2023 krijgen we een nieuw stadion. Verder werken we aan een nieuwe trainingsaccommodatie en een jeugdcomplex. De extra inkomsten zijn meer dan welkom. Nu kunnen we versneld te werk gaan."