Feyenoord-directeur baalt van vertrekker: "Dat kan"

Feyenoord is kampioen van Nederland, maar kreeg zondagmiddag ook slecht nieuws te horen. Smaakmaker Eljero Elia zinspeelt namelijk op een vertrek uit Rotterdam. De vleugelaanvaller wil nog een buitenlands avontuur en bedankt dus voor een avontuur in de Champions League met Feyenoord.



Technisch directeur Martin van Geel had de buitenspeler het liefst in De Kuip gehouden, zo stelde hij tegenover FOX Sports.



"Eljero heeft heel moeten inleveren om hier te komen voetballen. Hij vindt het tijd voor een nieuwe stap. Dat kan. Ik zou hem graag behouden, want je moet ook nog zien te vervangen, maar als spelers wat willen, moet je daar naar luisteren. Hij heeft nog een contract voor een jaar. We gaan zien wat er gaat gebeuren."