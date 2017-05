Sparta-voorzitter had sigaar nodig: 'Ben ongelooflijk opgelucht'

Feyenoord werd zondagmiddag landskampioen, maar ook onderaan de ranglijst was het spannend. Wie zou die felbegeerde vijftiende plaats pakken op de slotdag van de eredivisie? Roda JC begon op die positie, toen leek het even NEC te worden, maar het was uiteindelijk Sparta dat vijftiende werd en zich daarmee verzekerde van wederom een seizoen eredivisievoetbal.



"Ik ben ongelooflijk opgelucht, want er zat een enorme spanning op", vertelt Sparta-voorzitter Rob Westerhof in Langs de Lijn. "Ik zat continu met mijn telefoon om Teletekstpagina 818 te verversen voor de standen op de andere velden."



Westerhof kon zijn nervositeit amper de baas. "Ik heb de nare eigenschap dat ik op spannende momenten een sigaar nodig heb. Bij de gelijkmaker van Go Ahead ben ik naar buiten gegaan en heb ik er eentje opgestoken."