Bosz spaarde Ajax-sterkhouder: 'Als het echt had gemoeten...'

Ajax won zondagmiddag met een soort B-elftal van Willem II, maar het was niet genoeg voor het kampioenschap. Feyenoord pakte de titel en dus kan bij Ajax het vizier op de finale van de Europa League.



Lasse Schöne ontbrak weliswaar tegen Willem II, maar is niet ernstig geblesseerd. Donny van de Beek stond in Tilburg in de basis, omdat Schöne niet zonder kleerscheuren uit het duel met Olympique Lyon kwam. "Als het echt had gemoeten, had Lasse tegen Willem II wel kunnen spelen", vertelt Van de Beek aan NUsport. "De trainer wilde gewoon geen risico nemen."



Het vizier van Ajax gaat vanaf maandag vol op de Europa League-finale. "We moeten met zijn allen goed trainen en scherp blijven. Dan denk ik dat we een goed resultaat kunnen halen", zegt Van de Beek. "Natuurlijk heeft Manchester United heel veel goede spelers. We zullen een goede dag moeten hebben. Maar zoals we de laatste weken gespeeld hebben, heb ik er veel vertrouwen in."