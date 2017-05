SN-elftal van de week: Kuyt maakt jongensboek compleet met hattrick

SoccerNews.nl heeft ervoor gekozen om ook dit seizoen na iedere speelronde weer een elftal van de week op te stellen. In de de laatste speelronde van het seizoen wist Feyenoord zich te kronen tot kampioen van de Eredivisie. Aanvoerder Dirk Kuyt had hierin met drie doelpunten een levensgroot aandeel.



Doel:

Joris Delle (NEC Nijmegen):

De Franse doelman moest tegen sc Heerenveen maar liefst zeven reddingen verrichten en daarin faalde hij niet. De goalie zorgde er met zijn clean sheet voor dat de Nijmegenaren met drie punten uit Friesland konden vertrekken.



Verdediging:

Bart Nieuwkoop (Feyenoord):

De 21-jarige verdediger mocht in de kampioenswedstrijd verrassend in de basis starten. De rechtsback leek echter geen zenuwen te kennen, want al in de eerste minuut was hij betrokken bij het doelpunt van aanvoerder Dirk Kuyt.



Dario Dumic (NEC Nijmegen):

De Nijmegenaren moesten winnen op kans te houden op rechtstreekse handhaving en dat leek deze verdediger maar al te goed te begrijpen. De Deens-Bosnische voetballer was namelijk de aangever bij beide Nijmeegse doelpunten.



Davinson Sanchez (Ajax):

Het is te hopen voor de Amsterdammers dat deze verdediger ook volgend seizoen nog de clubkleuren van Ajax verdedigt. De Colombiaan staat elke week opnieuw zijn mannetje in het hart van de verdediging en zondagmiddag wist hij met een kopgoal ook nog aanvallend zijn steentje bij te dragen.



Hector Moreno (PSV):

De Mexicaan maakte dit seizoen van alle verdedigers de meeste doelpunten in de Eredivisie en ook dit weekend was het weer raak. De international nam de gelijkmaker voor zijn rekening en leidde daarmee de overwinning van de Eindhovenaren in.



Middenveld:

Lewis Baker (Vitesse):

Eén van de absolute smaakmakers bij Vitesse dit seizoen. De kans dat hij ook volgend seizoen nog in de Arnhemse clubkleuren te bewonderen is, lijkt dan ook klein, maar zondagmiddag kon het GelreDome nog een keer genieten van een goal van de Engelsman.



Dirk Kuyt (Feyenoord):

Het had eigenlijk niet mooier gekund voor de routinier van Feyenoord. De 36-jarige voetballer kwam met één doel terug naar Rotterdam en dat is nu geslaagd door zijn hattrick in de kampioenswedstrijd. Een jongensboek!



Oussama Idrissi (FC Groningen):

De voormalig Feyenoorder vierde zondagmiddag zijn eigen feestje. De 21-jarige voetballer maakte twee schitterende goals tegen FC Twente en daarmee had hij een belangrijk aandeel in de driepunter voor de Groningers.



Aanval:

Craig Goodwin (Sparta Rotterdam):

De Australische voetballer drukte als invaller zijn stempel op de wedstrijd en daarmee hield hij de Rotterdamse club in de Eredivisie. Met twee assists en een doelpunt kan de aanvaller voorlopig even niet meer stuk bij de Kasteelclub.



Ricky van Wolfswinkel (Vitesse):

De spits kwam dit seizoen slechts één doelpunt te kort om zich te kunnen kronen tot topscorer van de Eredivisie. Zondagmiddag was het namelijk weer twee keer raak voor de tweevoudig international.



Justin Kluivert (Ajax):

Aan het begin van dit seizoen had niemand kunnen denken dat deze aanvaller zo'n razendsnelle ontwikkeling door zou maken. Inmiddels is de 18-jarige voetballer van grote waarde voor de Amsterdammers en dat was ook tegen Willem II weer het geval. De jonge voetballer leverde daar namelijk twee assists af.