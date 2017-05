"Of Feyenoord sterk genoeg is voor de Champions League?"

Feyenoord is de landskampioen van de Nederlandse Eredivisie en dat brengt een ticket voor de groepsfase van de Champions League met zich mee. Dit seizoen deed PSV het niet bijzonder goed in het miljoenenbal en die prestatie zullen de Rotterdammers willen overtreffen. Maar gaat dat ook lukken?



Analist Jan van Halst spreekt zijn twijfels uit bij het programma Rondo. "Nee, ik denk het niet. Het hangt er vanaf af waar je ambitie ligt. Wil je overwinteren? Het wordt wel lastig." Oud-international van Oranje Wim Kieft vult aan: "Als je als Nederlandse ploeg Champions League speelt, moet je in ieder geval de derde plek proberen te halen zodat je daarna ook nog Europa League speelt."



Ruud Gullit is wat meer hoopvol gestemd. "Tegen United ging het toch ook niet zo slecht?" Icoon Willem van Hanegem liet eerder al weten: "Laat er ook maar gelijk een zware Champions League-poule uit de koker rollen. Real Madrid in de Kuip. Plus nog twee teams uit sterke competities. Als je dan sneuvelt, is dat anders dan vierde worden in een poule met pakweg Loedogorets. En daarbij: PSV leverde vorig jaar toch ook een geweldige prestatie als underdog tegen Atlético Madrid? Dat kan altijd gebeuren."