'Van Geel moet deze twee voetballers kopen'

Feyenoord gaat Champions League-voetbal spelen en dat betekent gelijk ook een pak meer inkomsten voor de Rotterdammers. Martin van Geel krijgt naar verluidt een aardig transferpotje tot zijn beschikking en icoon John de Wolf weet wel wat de technisch directeur van Feyenoord hiermee moet doen.



In gesprek met De Telegraaf zegt de oud-verdediger: "Er zal doorgeselecteerd moeten worden. Er zitten immers ook jongens tussen die met grote verwachtingen naar Rotterdam zijn gekomen, maar nauwelijks hebben gespeeld. Daar moet je afscheid van nemen. Het zou mooi zijn als de ploeg verder grotendeels intact blijft en er een stuk of twee versterkingen kunnen worden gehaald."



Hij komt met een paar suggesties: "Ik vind Sofyan Amrabat van FC Utrecht een fantastische speler. Een moderne middenvelder, die op meerdere posities inzetbaar is. En Ridgeciano Haps van AZ is een sterke linksback. Hij heeft zich goed ontwikkeld en is zowel verdedigend als aanvallend van waarde. Maar de clubleiding is ongetwijfeld al langere tijd bezig met volgend seizoen."