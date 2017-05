'Ik wil alle grote talenten adviseren: ga naar Ajax'

Ajax beschikt over een sterke basis met ook een paar routiniers, zoals Lasse Schöne bijvoorbeeld. De talenten die daarachter zitten zijn echter ook zeker niet mis. Middenvelder Frenkie de Jong komt eraan en in gesprek met De Telegraaf komt hij met een advies voor alle Nederlandse toptalenten.



De Jong, die negentig minuten speelde tegen Willem II, stelt: "Ik zou alle grote talenten in Nederland, als ze kunnen kiezen uit de top drie, ook het advies geven naar Ajax te gaan. Ik ben hier écht beter geworden. Je speelt heel veel in de kleine ruimte, dus je wordt steeds handiger. En ook zonder bal heb ik me goed ontwikkeld. Volgend seizoen moet ik zorgen dat ik ergens in het seizoen een basisplaats verover."



Eerder vertelde De Jong al: "Ik heb het gevoel dat ik klaar ben voor Ajax 1. Ik heb bij Jong Ajax laten zien wat ik kan en ik ben fysiek sterker geworden. Jongens die jonger zijn dan ik, zijn dit seizoen al doorgebroken. Maar niet op het middenveld; dat staat al een tijdje goed en daar heb ik nu nog een paar heel ervaren jongens voor me in de rangorde."