'Everton wil dit bedrag betalen voor Klaassen'

Middenvelder Davy Klaassen speelt in ieder geval nog één wedstrijd voor Ajax. Een hele belangrijke, want over een week en een paar dagen komen de Amsterdammers uit in de Europa League-finale tegen Manchester United. Daarna maakt de aanvoerder van Ajax mogelijk de stap naar de Premier League.



Volgens diverse Engelse media, waaronder Mirror, is Klaassen namelijk het allerbelangrijkste target van manager Ronald Koeman op Goodison Park. Everton zou de Oranje-international hoe dan ook naar Liverpool willen halen en volgens de laatste berichten willen de Toffees ook best diep in de buidel tasten voor hun target. De Telegraaf schreef eerder dat Ajax een prijskaartje van 25 miljoen euro om de nek van Klaassen heeft gehangen, maar Everton zou vooralsnog tot twintig miljoen willen gaan.



De huidige nummer zeven van de Premier League lijkt de belangrijkste gegadigde voor de handtekening van Klaassen, hoewel Napoli ook nog in de markt is. Over zijn toekomst vertelde de middenvelder op zondagmiddag zelf: "Ik kreeg die vraag net ook. Ik weet het niet. Ik weet gewoon niet wat ik wil. We hebben nog een belangrijk potje voor de boeg en wil niet dat m'n gedachten ergens anders heen gaan."