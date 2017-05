Dit is wat de buitenlandse media vinden van Feyenoord

De Nederlandse Eredivisie wordt weer meer en meer op de voet gevolgd door het buitenland. De diverse Spaanse, Engelse, Franse en Duitse kranten hebben dan ook wel een mening over het kampioenschap voor Feyenoord. De Rotterdammers oogsten bijzonder veel lof bij de buitenlandse pers.



Het Madrileense Marca deelt een dikke pluim uit aan routinier Dirk Kuyt. "36 jaar oud is hij, 36, en dan doet hij het toch maar even mooi voor zijn club. Vorige week lukte het niet tegen Excelsior, maar nu heeft Feyenoord het kampioenschap binnen. Giovanni van Bronckhorst en Kuyt zijn de grote mannen in Rotterdam, zij hebben voor dit feestje gezorgd." De Engelse tabloid Mirror kopt: "Messi, Messi, Dirk komt eraan." De BBC vult aan: "Hij kan het nog steeds! Kuyt schiet Feyenoord naar de eerste landstitel sinds 1999."



Het Duitse BILD en het Franse L'Équipe komen complimenten tekort voor Kuyt. De Duitsers berichten groot: "Kuyt heeft Feyenoord naar de eerste landstitel in achttien jaar geschoten." De Fransen stellen: "In het seizoen 1998-1999 lukte het voor het laatst. En nu wint Feyenoord de competitie dus weer. Deze zege zal altijd verbonden blijven aan de naam Dirk Kuyt." De Belgische krant Het Laatste Nieuws noemt Mr. Duracell treffend 'een absolute krijger'.