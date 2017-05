De verwachting is dat technisch manager Martin van Geel in de aankomende transferzomer wel wat spelers naar De Kuip zal halen. Ook krijgt Feyenoord echter te maken met een aantal vertrekkers, in ieder geval één. Vleugelspits Eljero Elia wil nog een avontuur aangaan, hoewel hij de deur voor een langer verblijf wel op een kier laat.



De Telegraaf citeert de buitenspeler als volgt: "Je weet nooit wat er kan gebeuren. Misschien komt Feyenoord wel met een enorm bod, maar zoals ik er nu in sta wil ik naar het buitenland."



Elia was helemaal niet zo zenuwachtig voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo. "Na Excelsior wist ik al dat we duizend procent zeker zouden winnen in De Kuip en je hebt het gezien aan hoe we vandaag zijn begonnen. Het zou wel heel raar moeten lopen wilden we hier verliezen. Je weet al dat je kampioen gaat worden, we hadden het in eigen hand, maar je moet het wel doen. Je krijgt het niet vanzelf. Keihard werken moet je ervoor. Dat is beloond. Extra druk voor vandaag voelden we niet. Die druk van buitenaf is er continu. De mensen verwachten heel veel van ons. We staan heel het jaar op nummer één, dat is Feyenoord nooit gelukt. We hebben het gewoon gedaan met zijn allen. Het is gek man. We zijn gewoon kampioen van Nederland geworden …"