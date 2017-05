'Feyenoord moet publiekslieveling terughalen'

Feyenoord heeft het kampioenschap binnengesleept en dus hebben de Rotterdammers een Champions League-ticket verdiend. Dat betekent dat technisch manager Martin van Geel kan shoppen en icoon Willem van Hanegem stelt dat Feyenoord een van zijn publiekslievelingen terug moet halen. En daarnaast komt hij op de proppen met andere namen.



In het Algemeen Dagblad zegt De Kromme allereerst: "Voor de spitspositie zou ik nu al een visje uitgooien bij Ricky van Wolfswinkel, een jongen die iets met Feyenoord heeft en een goed seizoen heeft gedraaid. Voor de flank zouden ze van mij Boëtius mogen terughalen. Ik heb hem gezien bij Racing Genk, die is echt opgebloeid. Amrabat van Utrecht wordt nu al genoemd, prima speler." De fans van Feyenoord zullen vooral wat voelen voor de laatste speler die de oud-Feyenoorder noemt, een absolute publiekslieveling. "En Clasie terug, als dat ook maar enigszins te proberen valt, zou ik zeggen: doen!"



Van Hanegem gaat verder: "Laat er ook maar gelijk een zware Champions Leaguepoule uit de koker rollen. Real Madrid in de Kuip. Plus nog twee teams uit sterke competities. Als je dan sneuvelt, is dat anders dan vierde worden in een poule met pakweg Loedogorets. En daarbij: PSV leverde vorig jaar toch ook een geweldige prestatie als underdog tegen Atlético Madrid? Dat kan altijd gebeuren."