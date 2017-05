'Kuyt neemt ingrijpende Feyenoord-beslissing'

Dirk Kuyt was op zondagmiddag belangrijker dan ooit voor Feyenoord met maar liefst drie doelpunten in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo. De Katwijker kan niet meer stuk in Rotterdam, maar De Telegraaf acht de kans levensgroot dat Mr. Duracell binnenkort aankondigt dat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt.



Dat schrijft de krant in zijn maandageditie. De oud-speler van Liverpool en Fenerbahçe zegt: "Ik heb een duidelijk beeld van mijn toekomst. Daarvoor was deze wedstrijd niet meer bepalend. Ik vind het respectvol om het eerst met de trainer en de club te bespreken. Dit was vandaag niet meer van invloed. Ik weet hoe ik er in sta … Ik ga op zeer korte termijn met de club praten. Maar jongens, ik ben hoe dan ook Feyenoorder, hè."



Die laatste opmerking, en vooral de manier waarop Kuyt het zegt, grijpt het bovengenoemde medium aan om te stellen dat de aanvaller hoogstwaarschijnlijk in een andere functie aan de slag gaat in Rotterdam-Zuid. "Ik voel me sowieso verbonden met Feyenoord." Kan hij niet nog van waarde zijn voor Giovanni van Bronckhorst en co in de Champions League? "Ik weet dat ik mijn waarde heb voor Feyenoord. Ik wist ook dat de club me voor een paar seizoenen wilde houden. Martin (van Geel, red.) wilde me meteen een contract voor twee jaar geven, maar ik zei dat één jaar beter was. Als het niet bevalt, ben je na een jaar weer van me af. Zelf wist ik dat ik het aankon en dat ik langer zou blijven. En fysiek ben ik inderdaad nog topfit, ik heb een jaar lang geen training gemist. Maar geestelijk is het wel heel zwaar geweest."