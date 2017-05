Karsdorp: "Dit jaar zie ik niet als een heel goed jaar"

Feyenoord kroonde zich zondagmiddag tot kampioen van de Eredivisie, maar verdediger Rick Karsdorp heeft niet alleen maar goede herinneringen aan dit voetbalseizoen.



"Dit jaar zie ik niet als een heel goed jaar, hoe raar het ook klinkt. Vorig jaar elf assists, dit jaar niet. Ook had ik wat pijntjes, dat is jammer", vertelt de Oranje-international aan de NOS. "Ik ben blij dat ik vandaag nog wat voor het team heb kunnen doen."



"Ik besef het amper", aldus Karsdorp. "Ik had geen last van stress Ik ben een hele koele jongen op dat gebied. Ik bewaar de rust en word niet zo snel zenuwachtig. We hebben allemaal een offday gehad bij Excelsior, maar kijk wat we vandaag presteren in De Kuip. Dat is fantastisch."