Burgemeester Aboutaleb tevreden met gang van zaken: "Fantastisch"

Feyenoord wist zich zondagmiddag te kronen tot kampioen van de Eredivisie en dus barstte er een gigantisch volksfeest los in Rotterdam. Burgemeester Ahmed Aboutaleb waarschuwde eerder dat bij ongeregeldheden de huldiging op de Coolsingel in gevaar komt. Er was echter geen sprake van grote incidenten en dus kan de burgervader tevreden zijn.



Er werden wel 72 aanhoudingen verricht. "Het is allemaal voor klein grut, zoals beledigingen, discriminatie. Niet voor fysiek geweld", vertelt de politicus aan RTL Nieuws. "Je moet de dag prijzen als het avond is, heb ik altijd geleerd, maar dit is de stand van zaken op dit moment."



"De dag was ook een heel bijzondere, omdat we ook nog een herdenking hadden van het bombardement in 1940. Heel veel mensen in het centrum waren een minuut stil. Fantastisch om dat mee te maken", aldus Aboutaleb.