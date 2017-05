El Ahmadi door het dolle heen: "Ik heb ook die 10-0 meegemaakt"

Feyenoord wist zich zondagmiddag te kronen tot landskampioen. Dit tot grote vreugde van middenvelder Karim El Ahmadi, die ook de slechte tijden met de Rotterdamse club heeft meegemaakt.



"Toen ik in 2008 bij Feyenoord kwam, waren veel stoeltjes en skyboxen in De Kuip leeg. Ik heb ook die 10-0 bij PSV meegemaakt. Het waren veel crisisjaren bij Feyenoord, maar nu zijn we eindelijk kampioen, dat geeft een heerlijk gevoel. Ik ben van diepte- naar hoogtepunten gegaan hier", vertelt de routinier aan het Algemeen Dagblad.



Afgelopen weekend slaagde Feyenoord er tegen Excelsior er nog niet in om de landstitel binnen te slepen. "Ik ben afgelopen week bewust amper naar buiten geweest, om geen mensen tegen te komen die steeds over het kampioenschap zouden praten. Tegen Excelsior dachten we er eerlijk gezegd te makkelijk over. Wij zijn op ons best als er een beetje druk op staat, met dit als resultaat", aldus El Ahmadi.