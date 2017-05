Bijker baalt: "Duidelijk dat wij bij vlagen dramatisch hebben gespeeld"

SC Heerenveen ging zondagmiddag in eigen huis met 0-2 onderuit tegen laagvlieger NEC Nijmegen. Verdediger Lucas Bijker was na afloop van het duel niet echt te spreken over de prestaties van zijn team.



"Het is wel duidelijk dat wij écht slecht en bij vlagen misschien wel dramatisch hebben gespeeld", vertelt de vleugelverdediger aan Omrop Fryslan. "Of het een wanprestatie was? Je kunt het overdrijven, maar als je naar het verschil op de ranglijst en het verschil in kwaliteit, dan moet je zeker thuis moeten winnen."



"Je merkt nu bij elk beetje tegenslag, dat het in de koppies gaat zitten. Dat komt ook omdat je zeker niet in je beste fase zit. Dan krijg je ook weer die eerste goal tegen, dat is gewoon klote", aldus Bijker.